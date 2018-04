Justin Bieber muestra el resultado de 100 horas tatuándose

No es ningún secreto que Justin Bieber es un amante de los tatuajes. De hecho no podría serlo puesto que los lleva por todo el cuerpo. El artista canadiense lleva tatuándose desde los 16 años. Fue un discreto pájaro lo que se dibujó en la piel. El mismo que tiene su padre y su tío.

Ahora, ocho años después, Justin luce el torso completamente tatuado. ¿Y cuántas horas ha invertido en ello? Tal y como ha reconocido él en su cuenta de Instagram: más de 100.

“Si los tatuajes no dolieran, todo el mundo tendría. Vale, quizá no es para tanto. Más de cien horas de trabajo duro en mi cuerpo y no me arrepiento de ninguna. Absolutamente amo el arte y veo mi cuerpo un lienzo. Es tan divertido”, escribió el cantante junto a una foto donde muestra todo su torso acabado.

LOS TATUAJES DE JUSTIN Palabras: “Hijo de Dios”, “Sorry”, “Believe” (por sus canciones) y Purpose (por su álbum) se encuentran tatuadas en sus brazos y su torso. Animales: En su pecho podemos ver a un oso con la boca abierta y a un león. Ambos animales representan el valor y la fuerza. En el centro del torso destaca un águila, símbolo de la libertad y el poder. Además cuenta con un tigre en su brazo izquierdo. Vamos, que tiene todo un zoo. Números: El cuerpo de Justin también tiene números romanos 1975, la fecha de nacimiento de su madre Pattie Mallette. Motivos religiosos: Bieber siempre se ha declarado cristiano. De hecho cuenta con una enorme cruz en el pecho. Además, tiene un Jesucristo tatuado en la pierna y sus ángeles guardianes en el brazo. También la palabra Yoshua en el costado que significa Jesús en hebreo. Alas: En el cuello, Justin luce dos alas. Hace unos años declaró que se trataba de su tatuaje favorito. Eso sí, ahora tiene muchos más que elegir.

Parece que no cabe ni una gota más de tinta en el cuerpo de Justin. ¿Te gusta cómo le quedan? ¿Qué te gustaría verle tatuado a Justin?