Todas las canciones nuevas que trae abril y que debes conocer

Huele a primavera. Las flores empiezan a florecer, las lluvias se hacen cada vez más presentes y podemos empezar a quitarnos capas y capas de ropa. Sí, tras un largo invierno ha llegado abril y con él la primavera.

Ya sabéis lo que dicen: la primavera la sangre altera. Pero no va a ser solo la estación la que te sobresalte, también la larga lista de canciones nuevas que nos trae.

Desde la nueva y esperadísima versión de Lo Malo de Aitana y Ana Guerra hasta lo nuevo de Dua Lipa con Calvin Harris. ¡Ponte cómodo, dale al play y disfruta!

Lo Malo. Aitana Ocaña y Ana Guerra. Llevamos meses escuchando el tema de Aitana War, pero esperábamos con ansias la versión final de la canción y ¡por fin ha llegado! Además, acompañado del videoclip donde vemos a las triunfitas vestidas de época.

One Kiss. Calvin Harris y Dua Lipa. Calvin Harris vuelve de la mano de una de las cantantes del momento: Dua Lipa. Un tema que nos recuerda al house de los noventa donde la voz de la artista británica no puede ser más acertada.

A Good Night. John Legend y BloodPop. John Legend sabe con quien juntarse a la hora de lanzar nuevo tema. El artista ha contado con BloodPop para su nuevo single A Good Night. ¿No sabes quién es? Pues es un importante productor que ha trabajado para Taylor Swift, Justin Bieber o Lana del rey.

Love Is Madness. Thirty Seconds To Mars y Halsey. ¡Cómo nos gusta Thirty Seconds To Mars! El grupo de Jared Leto ha lanzado Love Is Madness. Para ello han contado con la voz de Halsey.

Princesa. Tini y Karol G. Tini dejó hace tiempo de ser Violeta (la niña bonita de Disney Channel). Ahora la artista argentina se junta con una de las reinas del reguetón Karol G y nos sorprende con Princesa.

Drip. Cardi B y Migos. Una de las raperas más solicitadas del momento ha vuelto. Drip es el primer single de su nuevo disco Invasion Of Privacy. ¡Y suena genial!

Nos Fuimos Lejos. Enrique Iglesias y Descemer Bueno. La carrera por la canción del verano ya ha empezado y Enrique Iglesias quiere jugar bien sus cartas. Tras lanzar hace unas semanas El Baño, ahora lanza Nos fuimos Lejos junto a Descemer Buerno. Con un ritmo que te hará bailar desde el primer momento, parece una buena apuesta para el verano.