La canción de Rihanna que nunca habías oído pero que no es nueva

Answer es el nombre de la canción que se ha filtrado recientemente de Rihanna. Nunca antes la habíamos escuchado pero, para nuestra desgracia, no es una canción nueva.

Tendremos que seguir esperando pacientemente el nuevo proyecto musical de Rihanna que según los rumores podría volver a su sonido más electrónico aunque todavía está por confirmar.

En el caso de este tema, se trata de un descarte que la solista de Barbados hizo en la etapa correspondiente a su disco Talk that talk (2011).

Como decíamos más arriba, fue su disco más 'electrónico' y este Answer no parecía ser un muy buen compañero de viaje de canciones como Where have you been, We found love o Talk that talk.

Aunque tal vez lo que a Rihanna no terminó de convencer fuera el echo de que en el estribillo ("If you don't have an answer, you don't have to answer") la rima fuera excesivamente sencilla (aunque ahora parece estar muy de moda).

Quizá nunca sepamos la razón final por la que esta Answer fue uno de los descartes del disco pero debido a su filtración en las redes al menos hemos podido descubrir una nueva joya musical de Rihanna.