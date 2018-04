Sabrina Claudio, ¿la próxima estrella del R&B de la Generación Z?

¿Cuántas veces hemos escuchado la historia del artista que comienza su carrera subiendo videos de covers en Youtube y acaba lanzando su propio álbum? Pero si has conseguido llegar a tanto público y posees una voz privilegiada, ¿por qué no?

Es el caso de Sabrina Claudio, la nueva sensación del R&B. Con dieciséis años empezó a grabarse en casa cantando covers de Rihanna, Beyoncé y Amy Winehouse. ¿Quién le iba a decir que sus vídeos, subidos en un canal llamado UrbanPouvoir, acabarían siendo vistos por millones de personas.

Visto el éxito que comenzó a tener, Sabrina empezó a grabar temas originales para subir en SoundCloud. Y en 2016, con 20 años, lanzó tres singles: Runnin Thru Lovers, Orion’s Belt y Confidently Lost, convirtiéndose en una de las voces del R&B de la Generación Z.

Pero su recorrido no se quedó ahí, ni mucho menos. A pesar de su corta trayectoria, Sabrina fue una de las voces de la banda sonora de Cincuenta Sombras Liberadas. ¡Nada mal! Y es que es toda una estrella en ciernes.

Además, el pasado 2017 Claudio lanzó About Time, un trabajo con el que recibió el favor de la crítica. Esta vez no lo hizo a través de SoundCloud. ¡Para nada! La discográfica SC Entertainment le había echado el ojo.

Ahora, la artista de Florida cuyos orígenes son cubanos y puertorriqueños vuelve a sorprendernos con dos nuevos temas. El primero es All To You, inspirada, tal y como ha declarado ella en un comunicado, en el increíble poder que tienen las mujeres.

La segunda es una colaboración con otro de los artistas del momento: Khalid. ´En ella, la artista explora los ritmos latinos de sus orígenes. Un tema que funciona desde el princpio.

No hay duda de que Sabrina Claudio tiene algo que engancha. ¿Nos encontramos ante la estrella de la Generación Z del R&B? Nosotros no vamos a perderle la pista por si las moscas.