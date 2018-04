Lorde pide perdón por esta desafortunada publicación en sus redes

Lorde ha vivido un episodio un tanto polémico a través de sus redes sociales. La cantante, de hecho, ha pedido disculpas a través de las mismas tras publicar una foto con un comentario muy desafortunado.

La artista compartió en Instagram una foto de una bañera con el texto siguiente: “I Will Always Love You”. Estas palabras son el famoso título de la canción de Whitney Houston. Hasta ahí todo bien, de no ser porque fue una bañera donde encontraron muerta a la artista.

Whitney Houston fue encontrada en una bañera

El 11 de febrero del 2012, Whitney Houston fue encontrada ahogada en el baño de su habitación en el hotel Beverly Hilton.

Por esta razón, ha habido muchos de sus seguidores que han criticado el comentario y han tachado a Lorde de insensible. Dándose cuenta, la neozelandesa ha borrado la publicación y ha pedido perdón a través de Instagram Stories.

La artista ha reconocido que la frase ha sido "extremadamente mal elegida. Lo siento por ofender a alguien. Ni siquiera lo había considerado, sólo estaba emocionada de tomar un baño. Soy una idiota. Amaré a Whitney por siempre. Perdón de nuevo”.

Tras ello, ha añadido que “hoy no es mi p*** día”. Un episodio un tanto agridulce que seguro que se olvida muy rápido.