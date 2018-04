CNCO - Sólo Yo [2018]

Lo han vuelto a hacer. La banda latina del momento, CNCO, ha lanzado un nuevo sencillo que no conseguirás sacar de tu mente una vez que decidas escucharlo. Además, lo han hecho acompañado de un videoclip que ya supera casi las 500.000 visitas y de su nuevo álbum, CNCO.



Hace apenas unos días, los chicos sorprendían a sus fans con el lanzamiento del sencillo Fiesta En Mi Casa y parece que les ha sabido a poco porque este nuevo tema, Sólo Yo, que estará incluido en su nuevo álbum, ha visto la luz también por sorpresa.

En el videoclip, los integrantes de la banda montan una fiesta junto a un grupo de amigos, entre ellos sus correspondientes chicas. Esto ocurre en una escena callejera, junto a las vías de un tren, demostrando que la esencia urbana nunca muere.

Si aún no has escuchado el nuevo ritmo latino de CNCO, ¿a qué esperas? Eso sí. Una vez que lo hagas no podrás dejar despegarte de él.