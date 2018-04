Demi Lovato muestra su celulitis en Instagram

La mayoría de usuarios de Instagram utilizan la cuenta para mostrar su mejor faceta. Suben sus mejores fotos donde no hay cabida para los defectos. Por suerte, existen usuarios que prefieren mostrar cómo son en realidad. Sin ningún tipo de complejos muestran sus imperfecciones a sus seguidores.

Una de ellas es Demi Lovato. La cantante de Sorry Not Sorry no tiene ningún tipo de complejo a la hora de mostrar que no es perfecta. Es más, se lo muestra a sus 67 millones de seguidores en Instagram.

Este jueves, la cantante subió tres fotos a la historia de Instagram a favor del body positive. En ellas aparece Demi, sin ningún tipo de filtro ni retoque: cien por cien natural.

Demi Lovato en Instagram / Instagram

Ha acompañado las imágenes de unos textos donde señala que, al igual que cualquier otra mujer, tiene celulitis, estrías y no luce el famoso thigh gap (el hueco entre las piernas que hace que los muslos no se rocen). “Y sí, aun así me quiero”, termina escribiendo Lovato.

Demi Lovato en Instagram / Instagram

Desde que la cantante hizo público su pasado marcado por el desorden alimenticio y las adicciones, siempre que puede se muestra tal y como es. Se trata de una manera de ayudar y apoyar a aquellos que hayan sufrido como ella. ¡Bravo Demi!