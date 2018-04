Así ha cambiado Amy Macdonald, la cantante de This Is The Life

Seguro que alguna vez has escuchado el aclamado tema de This Is The Life junto a tus amigos o familiares, o incluso solo, y has simulado estar tocando sus acordes. Pues su autora, Amy Macdonald, es la culpable. Y es que los años no solo pasan por ti, sino también por la escocesa.

Macdonald, ahora con 30 años, presenta un cambio tanto físico como musical que es necesario destacar. Amy ya no es la chica tímida de folk rock o Indie Rock de This Is The Life que te acompañaba como banda sonora en el coche. ¡Eso se acabó!

Ahora, Amy ha madurado y, de no ser por su mismo color de pelo, diríamos que está casi irreconocible. (Aunque su belleza no la abandona, por cierto).

Musicalmente hablando, la cantautora escocesa ha optado por el pop, uno de los géneros con más éxito actualmente. Así lo ha demostrado en su última publicación, que se trata de un tema navideño titulado The Christmas Day.

Amy tuvo un largo parón musical en 2012 que se prolongó hasta 2017 con el lanzamiento de su álbum Under Stars. Fue This Is The Life el tema que le condujo a la fama y con el que consiguió pisar los escenarios de todo el planeta.

No obstante, después de esta pausa, Amy se negó a acabar con su carrera, por lo que ha continuado apostando por la música como su principal pasión.

Aunque ahora la vemos cambiada, tanto física como musicalmente, la escocesa no puede renunciar de su talento, ya sea a través del folk rock o del pop. Y para demostrarlo, ha decidido visitar la capital madrileña y ofrecer su música al público español. Lo hará el próximo 15 de abril en la Sala Riviera.

Amy Macdonald is back, people! Avisa a tu amigo más cercano, que la escocesa que fue uno de los referentes musicales de tu adolescencia ha vuelto. Yes!