Paco León defiende sus desnudos en redes

“Los cuerpos hay que celebrarlos”. Paco León no puede ser más rotundo. Y claro, predicando con el ejemplo ha publicado su torso desnudo dejando claro que el bueno tiempo está al caer aunque en este principio de semana hayamos vuelto a las lluvias.

“Yo cuando estoy feliz me da por desnudarme”, aclara para los que no entienden por qué tiene ese deseo irrefrenable de quitarse la ropa y no sólo cuando está celebrando el aumento de sus seguidores en redes sociales.

Pero claro, asume que no todo el mundo entienda esta manía suya, “hay gente que eso le parece mal, hasta se ofenden”. Pero hay una explicación, que nada es por que sí.

“Yo que me pasé media vida acomplejado por ser flaco y ahora que me liberé (nunca del todo) de esas mierdas de complejos, quiero celebrar mi cuerpo como si no fuera mío, como un regalo de la vida. Pero no por bonito ni feo sino como algo que hay que agradecer. Como los atardeceres, las cenas con amigos o las gambas de Huelva.... y a quien no le guste que no mire”, termina.

Así que, ya sabes a qué atenerte. Desde luego, hay muchos que le apoyan, entre ellos Pelayo Díaz que no dudaba en contestar: “Estoy contigo! Por los flacos que lo hemos superado.

Y no ha sido el único que ha comentado la foto en El Palmar (Cádiz) de Paco León. Úrsula Corberó también ha querido escribir un “+1” junto al emoticono de una rosa.

El actor ha estado metido de lleno en el rodaje de Arde, Madrid pero, por fin, se ha terminado y parece que ha decidido desconectar en el sur de España.