Laura Pausini “saca del armario a Toñi Moreno” y esta es su sonrojada respuesta

Laura Pausini, además de una excelente cantante, es un animal televisivo porque su espontaneidad, frescura y simpatía hacen que el público siempre acabe aplaudiéndola.

Lo hemos visto en todas sus entrevistas, también como coach de 'La voz' y lo volvimos a confirmar ayer, en su aparición en 'Viva la vida', el programa de Toñi Moreno en Telecinco.

Pausini, a Toñi Moreno: "¿Te gustan las mujeres?"

La presentadora y su invitada estuvieron durante toda la entrevista descubriendo las cosas en común que tenían, eran tantas las coincidencias que Pausini le llegó a decir: "Tú eres yo a la española". Lo que provocó risas en plató.

Moreno le confesaba que tenían vidas muy paralelas solo que a ella le hubiera gustado cantar y ser madre: "Tienes todo lo que siempre he querido, excepto el marido, ese te lo puedes quedar".

Un comentario que hizo saltar la alarma de Pausini que, sin tapujos como es habitual en ella, le espetó: "¿Te gustan las mujeres?", algo que dejaba fuera de juego a la presentadora a la que no le salían ni las palabras. Incluso se levantó del sillón diciendo que estaba colorada.

Finalmente, después de unos segundos ruborizada, supo salir del paso y le contestó: "No me gustan las mujeres, me gustas tú". La cantante le pedía disculpas por la pregunta pero Toñi al final se lo tomó a risa, y sin casi responder decía: "El titular ya lo estoy viendo, Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno, pero no me importa".

"Disculpa, para mí es tan normal que...", acababa diciendo Laura, y Toñi la tranquilizaba asegurando que para ella también.

"Laura le ha hecho el regalo de su vida a Toñi"

Como señaló la presentadora, el momento se convirtió en trending topic y la mayoría de comentarios aplaudían la normalidad con la que trataba el tema Pausini.

Es más, muchos espectadores aseguraban que había sido un "regalo" ayudar a que Toñi hablara de ello en directo:

Laura Pausini le acaba de hacer a Toñi Moreno el regalo de su vida. Grande Laura! 😍 #VivaLaVida91 — Javier Portero (@Javier_Portero) 8 de abril de 2018

Laura Pausini acaba de sacar del armario a Toñi Moreno. Gracias por visibilizar ante toda España este secreto a voces que muchos ya conocíamos. La adoro.



Una actitud muy estupida la de Toñi al quedarse callada y luego dar a entender que no era cierto. #VivaLaVida91 pic.twitter.com/oFatZtL0wO — Jorge Santos 🎙🎶 (@JorgeSantosFM) 8 de abril de 2018