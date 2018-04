InuYasha vuelve para no irse jamás

Una de las obras más importantes de Rumiko Takahashi, autora responsable de Ranma entre otras joyas, llega por fin en BluRay tras años de evitar una edición “home” en condiciones. Teníamos DVD’s de las películas y de la serie (de hace años), pero se resistían a la recopilación definitiva.

Por fin, en 2018, tenemos el primer box (posiblemente de un total de 5) de la serie que empezara su andadura allá por el año 2000.

Para los que no se hayan encontrado nunca con un episodio de InuYasha, diremos que la serie sigue a Kagome, una chica de 15 años que vive junto a un templo en Tokio y que un buen día cae en un pozo mágico que la hace viajar atrás en el tiempo hasta la era “Sengoku” del Japón feudal. Allí, parece sustituir de alguna forma a KiKyo, hechicera y guardiana de la piedra “Shikon”, la esfera de los cuatro espíritus.

A su llegada, Kagome conocerá a InuYasha, un demonio “medio perro” que busca esa piedra y que cuyos poderes han sido bloqueados por Kikyo antes de desaparecer. Kagome acabará pudiendo “controlar” a InuYasha y junto él vivirá 167 episodios de las mejores aventuras que ha dado la animación japonesa.

Del dibujo o la animación sólo podemos hablar bien. Todo fan de Ranma encontrará un punto de anclaje visual en InuYasha que despertará su recuerdo. Buen dibujo y buena animación de forma consistente, como se hacía antes, buscando mantener un nivel y cerrar la serie con el mismo trabajo que se inició.

Este volumen recopila los primeros 33 episodios de la serie en 3 bluray, ofreciendo pistas de audios en Castellano, Catalán y Japonés y subtítulos en Castellano. La calidad de la imagen es excelente, un dibujo limpio, nítido y colores vibrantes en 1080p de resolución y su aspect ratio original 4:3.

Como única queja, así muy estúpida, es que ha habido problemas con los derechos de la canción original de los primeros opening de la serie "I Want to Change the World", y ha sido retirada de la entrada para añadir la sintonía clásica de la serie, sin voces cantadas. Una lástima. Pasará sólo en los primeros episodios, pero pasará...

Si llegaste viendo anime al año 2000, pocos regalos te puedes hacer 18 años después como la serie de InuYasha. Sólo esperamos que alguien rescate Ranma ½ del baúl de los recuerdos y haga que corra la misma suerte que InuYasha en la restauración.