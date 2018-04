Blue Jeans tiene una deuda con el K-Pop y ya sabe cómo la va a saldar

Blue Jeans acaba de publicar La chica invisible, su primera novela de misterio de la que hemos podido charlar con él. Un thriller juvenil con el que viene a demostrar que puede escribir sobre algo más que amor.

Como en otras ocasiones, su libro está lleno de guiños a la cultura popular y si hay ahora algo que triunfa entre los jóvenes es el K-Pop. Pero no, él no habla de la música coreana sino de la japonesa, el J-Pop, que escucha uno de sus nuevos personajes y que él escuchaba hace tiempo.

Pero es consciente de que se ha equivocado, que debía haber sido fan de este nuevo fenómeno que está revolucionando el mundo entero.

Él empezó a conocerlo gracias a un concurso radiofónico. “Unos amigos, The hall of stars, de una radio pequeñita, han hecho un concurso para ver qué fandoms tenían más seguidores en España. Hablo de fandoms de Chenoa, Operación Triunfo, fíjate OT y la de seguidores que tienen…”, relata, “y los que tienen más votos participan en una final que se va a hacer en el teatro de La Latina al que van a ir cantantes famosos, se van a hacer varias votaciones…”.

Entre los finalistas estaban ellos. “Estos coreanos quedaron terceros en el fandom. Yo les felicité y es mi tuit más retuiteado y comentado en los 10 años que llevo en twitter. Tengo 16.000 ‘me gusta’ y 9000 retuits y la gente… adorándome en plan ‘me voy a comprar tu libro porque has puesto…’”, admite.

Hasta ese momento no había sido consciente de lo que está suponiendo el K-Pop en las nuevas generaciones. “Yo no los conocía pero cuando felicité a las seguidoras de BTS fue espectacular la cantidad de comentarios que recibí, nunca había recibido tantos, ni cuando me comentó Shawn Mendes que me empezó a seguir y me hizo un comentario”, cuenta.

Y claro si Blue Jeans te cuenta que tuvo una historia tuitera con Shawn Mendes es imposible no querer saber más. “Puso algo de ‘blue jeans’ refiriéndose a sus pantalones, yo puse ‘I am Blue Jeans’ y él hizo un comentario que la gente empezó a retuitear. Las niñas españolas se volvieron locas”, recuerda. Pero ni aquel momento logró superar lo de los coreanos, “lo del K-Pop ha sido mucho más, ha sido bestial”.

Claro que es consciente de que las fandoms de este fenómeno pueden llegar a ser un tanto radicales. “Puse un tuit diciendo algo así como qué bien me han tratado las seguidoras de BTS y me empezaron a criticar otras seguidoras de otros grupos coreanos diciendo ‘es que esas están locas, son unas arenosas’…”, recuerda.

No todo el mundo le ha aconsejado que siga haciéndose eco del K-Pop. “Tiene muchos detractores. Simplemente por felicitarles también me pusieron a caldo, ‘hay que ver, tú no sabes quiénes son sus seguidoras, hay que ver por qué te metes en esto…’, confiesa.

Pero él se siente agradecido por cómo le ha tratado este fandom y no piensa olvidarlo. “En el primer capítulo de mi próximo libro estará el protagonista escuchando a los coreanos, seguro, es mi homenaje porque me trataron super bien”, adelanta.