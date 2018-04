Alice Merton “echa raíces” en su primer concierto en España

Alice Merton ha dado su primer concierto en España de la mano de LOS40. La intérprete de No Roots ha llenado la sala El Sol, en Madrid, con un público entregado a la música de esta joven promesa.

La protagonista de LOS40 Stage es un tercio británica, un tercio canadiense y un tercio alemana. Quizá sea esta mezcla tan especial, junto a su carácter nómada y viajero, lo que ha hecho que su música haya tenido tanto éxito en muy poco tiempo.

Alice Merton en LOS40 Stage / Paula Sánchez-Lafuente.

La artista suma ya más de 100 millones de reproducciones en streaming en un año. Además, ha sido Top 5 en Alemania, Austria, Francia, Israel, Eslovenia o Italia.

Con esta cifras, era imposible que Madrid no se rindiese a sus pies. En total, Alice Merton ha interpretado 10 temas: Hit the ground running, Keeps me awake, Holes, Lie to my face, Jealousy, Learn to live, 2 kids, No roots, I don't hold a grudge.

Y sí, con este setlist podemos afirmar que la artistas ha echado raíces en nuestro país. A pesar de cantar todo lo contrario, la artista se ha metido al público en el bolsillo con su directazo, su buen rollo y su talento.

Un concierto íntimo, personal y lleno de momentazos para recordar. Aunque también hay que reconocer que la artista no ha tenido todas con ella, ya que los duros y largos días de promoción y el tiempo de Madrid han provocado que no tuviese la voz al 100%.

A pesar de todo... ¡larga vida al rollazo Alice Merton!