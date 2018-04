Bob Dylan, Kesha o St. Vincent reinventan canciones de amor para crear su versión LGTBI

Bob Dylan ha transformado She’s Funny That Way, de Frank Sinatra, en He’s Funny That Way.

I Need a Man to Love, de Janis Joplin, ha pasado a ser I Need A Woman To Love en la voz de Kesha.

El tema de The Beatles, And I Love Her, es ahora And I Love Him en la versión de Ben Gibbard.

Kele Okerele ha cambiado My Girl, de The Temptations, en My Guy.

Then He Kissed Me, de The Crystals, ha sido reinterpretado por St. Vincent en Then She Kissed Me.

Ahora, Mad About The Boy, de Dinah Washington, es Mad About The Girl” en la interpretación de Valerie June.