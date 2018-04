Kesha - I Need a Woman [2018]

Kesha estrena videoclip para I Need a Woman. La cantante ha reinterpretado y versionado el tema de Janis Joplin, I Need a Man to Love, para el álbum Universal Love.

Este proyecto es una colección de canciones de amor reinventadas para ser más inclusivas. Una iniciativa de MGM Resorts que cuenta con Bob Dylan, Kele Okereke, St. Vincent Valerie June, Ben Gibbard y la propia Kesha.

El videoclip está grabado en Bellagio, Las Vegas. Discurre durante el día 26 de marzo, el aniversario del primer matrimonio del mismo sexo en Estados Unidos.