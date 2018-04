5SOS, Rudimental y Álvaro Soler nos dejaron sin palabras el sábado

Este pasado sábado vivimos la consagración definitiva de Lo malo, el éxito de Aitana War —consiguió el número 1 de la lista de LOS40—, pero también momentos estelares a cargo de otros artistas.

Uno de ellos, el cuarteto británico de música electrónica Rudimental. Hasta ahora banda de culto, su tema These days, junto a Jess Glynne y Macklemore, ha impulsado su popularidad en todo el mundo. También en España, donde gracias a vuestros votos escaló 10 posiciones, convirtiéndose en la subida más fuerte de la semana (ahora en el #19).

También fue un buen día para Álvaro Soler. El barcelonés es una máquina de hacer temazos, y el último, La cintura, va camino de convertirse en una de las canciones del verano. De momento, fue la entrada más fuerte en la lista, situándose directamente en el #27.

Los australianos 5 Seconds of Summer se estrenaban en LOS40 con Want you back, y lo hacían colocándose en el #37 del chart. Son muchos los seguidores del cuarteto en nuestro país y seguro que van a hacer todo lo posible para que a partir de ahora suban en el escalafón con sus votos.

