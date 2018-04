Sebastián Yatra flipó con el niño que tiene enamorado a los colombianos

Aunque en España vive su edición menos vista con La Voz Kids (pese a que no puede quejarse de la audiencia que está consiguiendo), en otros países ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, en Colombia, los niños siguen arrasando, sobre todo uno al que dan casi como vencedor de la última edición, Juanse Laverde (aunque en estas cosas nunca se sabe).

El caso es que Sebastián Yatra lo flipó con el niño cuando decidió cantar una de sus canciones, Como mirarte. Fue el primero en girarse en las audiciones a ciegas y, como era de esperar, fue el elegido como coach.

Laverde tiene 11 años y tiene una personalidad muy especial pese a su corta edad. Aspira a ser siempre feliz, algo que consigue a través de la música y el baile.

Tiene una sensibilidad artística especial y una manera de ver la vida muy reflexiva y poco acorde a sus años. “La gente siempre está pensando en el tiempo: todo el tiempo es como ‘yo tengo que hacer’, ‘ya estoy viejo’, ‘ya no puedo’… quiero que la gente se olvide del tiempo, que sea feliz con lo que hace y no que el tiempo les quite sus sueños”, decía en su vídeo de presentación.

El vídeo de su homenaje a Yatra está a punto de alcanzar los 20 millones de reproducciones (que ya quisieran muchos artistas consolidados). Sin duda, ya se ha convertido en una de las promesas del pop latino más romántico, como el antiguo Luis Fonsi con No me doy por vencido, otra de las canciones que ha cantado el niño en el concurso.

Un concurso que está marcando a Yatra que está disfrutando con los más pequeños y que ha conseguido, incluso, que se pinte el pelo de rosa.