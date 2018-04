6 curiosidades del reggaetón que no recordabas

Tu adolescencia estuvo protagonizada por muchos de los temas más reggeatoneros de todos los tiempos. Daddy Yankee y Don Omar son algunos de los que hicieron que tus noches de baile fueran épicas.

Y es que el reggaetón es una auténtica caja de sorpresas. Existen muchas curiosidades de este género musical que habías ignorado hasta el momento pero que han estado muy presentes en tu vida. ¿Te acuerdas de todos y cada uno de los siguientes datos? ¡Compruébalo!

1. J Balvin en Cola Song de Inna

Pues sí. El ahora tan conocido intérprete de Mi Gente y Machika, J Balvin, era el que ponía la voz masculina a la canción de Cola Song junto a Inna, ese tema que no paraste de bailar en verano. ¿No te lo crees? Dale al play:

2. Romeo Santos y su Obsesión

Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada… Seguro que te suena esa canción. Obsesión ha protagonizado muchas de tus borracheras o encuentros con amigos, admítelo. Pero, ¿te acordabas de que Romeo Santos es el que ponía la voz a esa canción? ¡Él tamibén pertenecía a la banda Aventura!

3. Nicky Jam y Daddy Yankee, Los Super Amigos

Te acabas de quedar loco. Nicky Jam, el intérprete de El Amante, y Daddy Yankee, el de Dura o Despacito, publicaron un disco juntos como dúo: Los Super Amigos.

Por eso son Los Súper Amigos RT @ampxv: Daddy Yankee se ríe bien lindo al igual que Nicky Jam 💖 pic.twitter.com/Js534ahyuK — Felino (@KelvinHdz34) 30 de marzo de 2015

Su vínculo tenía tanta fortaleza que estos puertorriqueños consecharon muchos de los éxitos del reggaetón juntos, como La Gata o En La Cama. Hoy en día, El Jefe (Daddy Yankee) y el Ave Fénix (Nicky Jam) se sienten orgullosos de su pasado y de haber entablado esta bonita amistad.

4. Maluma, el intérprete de La Temperatura

Pa’ que suba, suba, la temperatura. Aunque la fama del parcero Maluma se disparó tras la publicación de su tema Borro Cassette, ya contaba con una trayectoria musical muy amplia. Él es el auténtico y verdadero, el intérprete de La Temperatura, ese tema que no dejó de sonar en tus auriculares. ¡Wow!

5. Juan Mágan y Marcos Rodríguez, dos amigos muy amigos en Los Guajiros Del Puerto

Ambos, procedentes de Barcelona, fueron uno de los dúos referentes de la música latina de los principios de los 2000. Lanzaron temas como Veo Veo o Loco Amor con los que sonaron en todas las discotecas del mundo.

6. Pitbull, en Men In Black

Aunque muchos le conocen como el autor de I Know You Want Me, pocos imaginan que el cantante de Miami pusiera la voz al tema principal de la película Men In Black protagonizada por Will Smith.

Ahora que te hemos refrescado la memoria, ¿cuáles de estos datos desconocías o no recordabas? Nosotros aún estamos impactados por Los Super Amigos...