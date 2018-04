Why Don't We, confirmados para LOS40 Primavera Pop Madrid

Sí, has leído bien. Seguimos confirmando nombres para LOS40 Primavera Pop. En esta ocasión, en LOS40 nos hemos propuesto hacer realidad el sueño de todo el fandom de Why Don't We.

Para ello, traemos en concierto a la boy band por primera vez a España. El grupo estadounidense actuará el próximo 4 de mayo en el WiZink Center de Madrid.

¿Aún no tienes tu entrada? ¡Ya estás tardando en comprarla, quedan poquísimas!

Como te contamos hace poco, esta banda ha conquistado al mismísimo Ed Sheeran. El artista británico ha escrito su último éxito, Trust Fund Baby, temazo que interpretarán en Madrid ante toda su legión de fans.

Os mentiríamos si no os dijésemos que esta boy band es una de las que más éxito tienen en la actualidad y, sobre todo, una de las más prometedoras a nivel mundial. LOS40 Primavera Pop es la oportunidad perfecta para poder disfrutar de estos cinco chicos.