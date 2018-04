The Script: “Este es el primer disco en el que nos permitimos ver las noticias antes de entrar en el estudio”

La banda irlandesa The Script acaba de pasar por España con su Freedom Child Tour. Este es el nombre de la gira que ha hecho escala en nuestro país, con una doble cita en Barcelona y Madrid.

De la mano de LOS40, los fans de la banda irlandesa han podido disfrutar de sus nuevas canciones, incluidas en su último disco, y por supuesto de éxitos como Hall Of Fame o The Man Who Can’t Be Moved.

El concierto en el Palacio Vistalegre, en la capital, han sido la escusa perfecta para encontrarnos con una de nuestras bandas favoritas y charlar un rato acerca de su nueva música.

La banda irlandesa visitó España, por última vez, hace ahora 3 años. Sin embargo, esta ocasión ha sido mucho más especial debido a la importancia de Freedom Child. Este disco posee una alta conciencia social y fue grabado en EE.UU. mientras Donald Trump llegaba al poder.

El grupo ha necesitado más tiempo del preferido, hecho que se acentúa si nos centramos en Danny O’ Donoghue, el vocalista de la banda. El artista ha tenido que superar en este tiempo un problema de nódulos en su garganta y por tanto ha necesitado hacer un paréntesis más prolongado que el resto de sus compañeros. Todo ello con el objetivo de recuperarse al 100%.

Este quinto álbum de estudio, Freedom Child, sigue siendo fiel a su estilo y trayectoria. En este trabajo hablan del amor, en todos sus sentidos, y proyectan en sus letras muchas de las preocupaciones que afectan a nuestra sociedad en estos días.

Música, política, activismo social... Son muchos temas de los que hemos hablado en esta entrevista. Dale al play y disfruta de este encuentro único con la banda.