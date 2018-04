Álex Marín (CEO de ForoCoches): “Soy responsable de la plataforma pero no de lo que organizan”

ForoCoches es una web con una de las comunidades en español más consolidada. Tiene 15 años, una barbaridad si hablamos de internet. Lejos de haberse quedado obsoleta sigue creciendo.

Los medios de comunicación tradicionales hablan de ella y forma parte ya de la cultura popular de nuestro país gracias a sus troleos y su capacidad de crear, incluso, un lenguaje propio.

Detrás de esta plataforma está Álex Marín, un palentino de 37 años que ha dedicado su vida al mundo online y que ahora ha decidido compartir su experiencia en El motor del éxito. 35 claves para que tu idea triunfe, un libro para los que se estén planteando convertirse en emprendedores digitales.

A él le ha servido. Con 3 años estaba delante de un ordenador, tras tres meses en la Universidad de Ingeniería de Telecomunicaciones decidió salirse del sistema educativo, y con poco más de veinte ya tenía su empresa montada. Eso sí, una empresa unipersonal porque él se lo ha guisado y se lo ha comido solito.

La recompensa ha sido conseguir hacerse con unos cuantos proyectos válidos y una cuenta bancaria con muchos ceros. Uno podría pensar que eso le ha convertido en un millonario excéntrico pero nada más lejos de la realidad.

Es un hombre tímido pero con la cabeza muy bien amueblada que tiene sus objetivos muy claros y que después de mucho esfuerzo y sacrificio ahora tiene como objetivo trabajar lo menos posible y disfrutar de lo que le gusta, la tecnología y el deporte.

Sigue viviendo en su ciudad natal, no despilfarra y sus valores siguen siendo los mismos.

Casi consigue con ForoCoches que John Cobra vaya a Eurovisión y aunque solo sea por eso, merece la pena conocer su historia.

Para conseguir tus logros hay que ser un visionario y adelantarse a los tiempos, ¿no?

Si, por ejemplo, los youtubers… Seguro que muchos estaban en su casa grabando vídeos y los padres les han quitado de hacer gameplays. A los que les han dejado han seguido y mira ahora lo que son, tienen millones de fans, como ElRubius, venden de todo y aunque ahora acabase todo de golpe (que no va a pasar) podrían vivir mejor que si hubieran estado trabajando toda su vida en un trabajo después de estudiar por muy bueno que fuera.

A los que tenéis esa visión primero os llaman frikis y luego genios, ¿cómo lleváis esa transición?

Yo no me considero un visionario porque al final he hecho lo que me gustaba que ha coincidido con un buen momento para la tecnología. Cuando tenía veintitantos años no podía decir a qué me dedicaba, no lo sabían ni mis amigos, decía que era administrador de servidores web, para que no dejaran, ‘mira qué friki’ y ahora un primo me acaba de escribir y me ha dicho, ‘vaya crack’.

Eso es muy reciente porque antes no salías de tu cueva y eras totalmente anónimo.

Hice una entrevista para El Mundo hace dos años en papel. Yo no quería y siempre pasaba de hacerlo pero me apeteció tener algo diferente a internet y que quedara ahí. Y me lancé.

De hecho, abriste perfiles en redes hace poco más de un año y vemos, en tu IG, momentos que has recogido en los que hablan de tu gran proyecto: ForoCoches, ¿eso es orgullo a ese salir de internet?

Es como que sale de ahí y pocos lo consiguen. De Facebook, twitter… todos hablan pero de webs normales, no se habla fuera de internet, es muy difícil y ForoCoches ha salido de la red al mundo offline, es como una marca fuera de internet.

ForoCoches es parte de la cultura popular de nuestro país que ha creado un lenguaje propio y una personalidad muy definida, ¿con qué te identificas de tu propio foro?

Con la parte troll… pero ahora tengo 37, cuando empecé tenía 22 y vas cambiando y ya no te hace gracia lo mismo. Es como con los youtubers, a mí la mayoría no me hacen gracia pero porque van enfocados a un público muy joven.

Ahora me identifico más con la gente más adulta de ForoCoches, que hay muchos.

¿Escribes en ForoCoches?

No tengo cuentas para interactuar en el foro. Estoy en una posición que no es igual a la de los usuarios y no me gusta ser uno más porque no me verían como un igual. Leer, sí que leo un montón.

Uno de los calificativos que le han dedicado en muchas ocasiones a ForoCoches es el de machista. Estamos en un momento de empoderamiento femenino, ¿cómo ha sido ese choque?

Twitter tiene una guerra con ForoCoches. El 95% de los que escriben son hombres… Paso mucho, ni retuiteo ni nada así. Hay un porcentaje que hace comentarios fuera de lugar y a veces hay humor que es muy rancio… Por ejemplo, cuando dicen ‘a fregar’, es una frase que viene de Los Simpson y alguien lo copió en el foro, uno de los 150.000 mensajes que hay al día, uno es ese. Si te fijas en uno de 150.000, pues sí, pero no puedes catalogar a todos por eso.

No, pero yo, por ejemplo, preguntaba a una amiga completamente analógica si conocía tu foro y me dijo, ‘sí, ese en el que hablan de las planchabragas’… y eso es por algo, ¿no?

Sí, eso le llaman a los hombres que apoyan todo el tema del feminismo, que hay muchos también. Les llaman ‘planchabragas’ a los propios usuarios de ForoCoches, hay una batalla entre twitter y el foro con esos temas.

Ahora les ha dado por los calvos. A un calvo le dicen que ‘es un muerto en vida’ y sale uno con entradas y le dicen ‘eres un futuro muerto’. Es meterse con todo, no es el feminismo algo especial.

En lo que no hay dudas es en que se trata del portal de trolleo por excelencia… ¿con cuál te has reído más?

De reírme, con el Cobra porque lo vi en directo y fue de las más primeras y de las más grandes en TVE con Igartiburu sudando que ya no sabía si John o Juan, ya no sabía ni como se llamaba. Era una mezcla de risa y un ‘madre mía, esto ha salido de internet…’, me preocupaba cómo iban a pensar que era el foro. A veces pueden pensar que soy yo el que hace que ocurran cosas ahí y yo solo tengo la plataforma pero no dirijo nada. De hecho, si pongo ‘haced tal cosa’ no me hacen ni caso, pasan de mí.

¿Han tratado en el foro el tema de tu libro?

Todo críticas, en plan ‘esto ha sido suerte, instalaste un foro hace 15 años y…’, piensan que no he hecho nada, que lo instalé y ya está.

¿Pero no eres su gurú, al que se quiere y respeta?

Es un amor-odio. Me llaman el líder pero es una fama un poco rara. Me piden fotos y tal pero luego no quieren subirlas al foro para que no les troleen.

Lo que está claro es que ForoCoches se ha convertido en un lobby masculino con mucha influencia, ¿te sientes responsable?

Soy responsable de la plataforma pero no de lo que organizan. Tampoco son cosas… las pizzas a la sede del PSOE y al día siguiente los mariachis… son cosas que se hacen por las risas… tampoco ha ocurrido nada grave.

Sí, pero nunca sabes cuándo eso puede pasar a algo más serio.

No es para tanto. Es como twitter. Muchas veces parece una bomba, TT y luego a los dos días nadie vuelve a hablar del tema ni siquiera en internet. En el foro es un poco así. Han ocurrido más cosas positivas como evitar un suicidio que no han salido en los medios.

También tienes ForoChicas, ¿por qué no ha tenido un éxito parecido?

Ahí fue el momento y que tampoco le he dedicado tanta fuerza. Era un foro para que también fueran chicas ahí, sin tanto hombre (aunque también pueden estar) pero el nombre lo hace más segmentado. Hasta el lenguaje. Antes de que se hablar de miembros y miembras yo ya hablaba de usuarias.

Otro de tus grandes proyectos es el de TodoRelatos, con literatura erótica, ¿más usuarios o usuarias?

Es el más grande en castellano de literatura erótica. No creo que las chicas sean mayoría pero quizás el 40% de autores sea femenino. Lo hizo en 2001 y va super bien. Si no existiera ForoCoches con este podría mantenerme.

Cada vez hay menos webs independientes y empresas como Facebook, Google, Apple… se están haciendo con el monopolio, ¿eso cómo te influye de cara a plantearte el futuro?

Diferenciación en cuanto a redes sociales. Por ejemplo, yo hago el acceso por invitación, eso lo hace más exclusivo, la gente tiene deseo de entrar. Si intentase competir con una red social o intento hacer un portal de vídeos frente a youtube, es imposible. Pero si estás posicionado y te diferencias sí que hay futuro para seguir ocupando una posición que las redes sociales no van a ocupar.

Entonces, ¿es buen momento para ser emprendedor digital?

Sí porque hay más cosas. Hubo la época de las apps en la que gente hizo juegos muy sencillos que generaban mucho dinero… van saliendo cosas. Ahora es muy importante el tema de seguridad con todo esto que ha pasado en Facebook. Toda la gente experta en seguridad tiene ahora un nicho. Eso sí que es friki.

Hablando de frikis, no sé si algunos te considerarán uno de ellos por el poco amor que le tienes a las redes sociales.

Hasta hace año y medio no he empezado con redes. Ni siquiera el foro tenía cuentas activas porque siempre he sido contrario a mandar mi tráfico a las redes sociales que es lo que hacían los medios de comunicación. Decían ‘entrad en nuestro canal de Facebook’ cuando en realidad el canal no era suyo sino de Facebook.

En los primeros años las redes han crecido gracias a los medios que les han hecho grandes y ahora que ya lo son es cuando te aportan ellos el tráfico. Ahora suman pero antes restaban. De hecho muchos de los usuarios de ForoCoches son anti redes.

No le dedicas mucho tiempo a las redes pero tampoco al diseño porque el de ForoCoches no ha cambiado mucho.

Es muy retro, es del 2000, pero le da una personalidad. A los usuarios no les gusta que se cambie. De todas formas, estoy yo solo, en Facebook creo que son 12.000 trabajadores, en Google, 30.000… ya hay una diferencia.

No le dedicas mucho tiempo a las redes pero sí al deporte y de hecho, lo planteas como una de las claves para el éxito.

Es una forma de vida. Me gusta el hockey, el gimnasio, mi mayor preocupación ahora es el brazo escayolado que tengo que estar un mes con yeso y cuatro de rehabilitación.

¿Has llegado al punto eso de que si quisieras podrías retirarte?

Sí, hace años.

¿Y?

Me gusta todo lo que hago. Me podría retirar pero para hacer qué. Ahora puedo viajar, jugar al hockey… pero hay mucho tiempo.

Una mente inquieta como tú, ¿en qué tiene ahora la cabeza?

En no poder entrenar, vivo el presente, no pienso en el futuro.