Meghan Trainor, Marshmello y David Bisbal con Sebastián Yatra necesitan tu apoyo

Esta semana no tienes excusa para no apoyar a los candidatos a entrar en lista. Seguro que encuentras alguno de tu gusto: un tema latino, otro de electrónica y una canción de pop bailable pugnan por hacerse un hueco en el chart más importante del país.

David Bisbal es un artista que nos ha dado muchas alegrías en LOS40 y que este sábado podría regresar con un nuevo single, A partir de hoy. En él colabora el colombiano Sebastián Yatra, al que seguro que recuerdas por su colaboración con OneRepublic en el tema No vacancy, que tuvo un papel destacado en la lista.

“Escuché vuestras peticiones y aquí estoy de nuevo con una rumba latina”, escribió Bisbal en Instagram, en referencia a esta vuelta al sonido de sus inicios. Esperamos ansiosos a que llegen sus conciertos de junio en España para bailarlo. De momento, puedes darle paso con el HT #MiVoto40DavidBisbal.

También puede regresar a la lista el DJ de moda, el hombre de la chuche en la cabeza, que se cuida muy mucho de no enseñar su rostro: Marshmello. De momento ha pisado el chart con dos temas: Silence, con Khalid, y Wolves, con Selena Gomez, que llegó al número 1 hace pocas semanas.

En esta ocasión también viene acompañado, nada menos que por Anne-Marie, a la que conocimos gracias a su colaboración con Clean Bandit (Rockabye), que más tarde nos sorprendió con el fantástico Ciao adiós y como telonera de Ed Sheeran, y a la que tuvimos el gusto de ver sobre el escenario el pasado noviembre en LOS40 Music Awards. Para abrirles la puerta, usa el HT #MiVoto40Marshmello.

Y cerrando la terna de aspirantes, otra vieja conocida de la lista: Meghan Trainor, la genial cantante y compositora que ha triunfado con temas como All about the bass, Marvin Gaye, No o Me too, y que ahora vuelve con su glamour habitual en No excuses.

En este single se aleja un poco del sonido retro que la dio a conocer y que, según ella, inspiró al mismísimo Ed Sheeran para componer Perfect. Sea como fuere, puede entrar en lista si le das cancha en Twitter con el HT #MiVoto40MeghanTrainor. ¡Suerte a todos!