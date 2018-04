Camila Cabello y sus 2 nuevas canciones que nunca antes habíamos escuchado

Aunque te parezca que la semana se está haciendo eterna, lo cierto es que el inicio del mes de abril nos ha dejado una maravillosa noticia: el inicio de la gira mundial de Camila Cabello.

La ahora solista y ex componente de Fifth Harmony dio el pistoletazo de salida a su Never be the same Tour en Vancouver (Canadá) el pasado lunes y lo hizo por todo lo alto.

Ya no es solo que el recinto estuviera abarrotado o que el público disfrutara de un gran show... Es que además Camila les tenía preparado una sorpresa en forma de dos canciones inéditas.

La primera de ellas, Sangria wine, está repleta de ritmos tropicales que invitaron a la cantante a mover las caderas en un tema con parte de su letra en castellano y que lleva el sello y la firma de Pharrell Williams.

La segunda, Scar tissue, tiene un especial significado para Camila Cabello. Se trata de una canción compuesta junto a Charli XCX con una melodía R&B muy pegadiza.

"No se si sabíais que Scar tissue (cicatriz) es la piel que crece sobre la piel que ha sido quemada o dañada y es la manera en la que el cuerpo se cura. Cuando escribía esta parte de la canción sentía como me curaba. Quiero que sepáis que si alguien lo está pasando mal o se siento perdido debe ser paciente y quererse, ser fuerte y tratarse a sí mismo como si fuera su mejor amigo" explicó en el concierto la solista.

Un mensaje positivo en clara referencia a la circunstancia personal de Camila Cabello tras la marcha de la girl band con la que se dio a conocer al mundo entero.

No sabemos si estas dos canciones fueron descartes de su álbum debut en solitario o formarán parte de una posible reedición de Camila Cabello en el futuro.

Lo que sí es seguro es que esperamos disfrutarlas en directo cuando la intérprete visite nuestro país con LOS40 los próximos 26 y 27 de junio en Barcelona y Madrid, respectivamente.