Mariah Carey confirma que es bipolar

Mariah Carey ha confirmado que es bipolar. La cantante ha confesado, en exclusiva para la revista People, que sufre este trastorno y que lleva varios años batallando esta enfermedad.

La artista fue diagnosticada en el año 2001 y, tras varios años muy difíciles, Carey decidió ponerse en tratamiento. "Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música".

Como ella misma ha explicado, la cantante no quiere "sufrir en silencio", por ello ha comenzado con terapia y está en medicación. "Estoy tomando medicamentos que parecen ser bastante buenos. No me hace sentir demasiado cansada o lenta ni nada de eso. Encontrar el equilibrio adecuado es lo más importante ".

Estas son las sinceras palabras de Mariah Carey, unas declaraciones en las que continua que sus "episodios depresivos se caracterizaron por tener muy poca energía" y que se sentía culpable por no dedicarse al 100% a su carrera y a su familia.

Cambios de vida, transformaciones en su físico... Son muchas las cosas que Mariah Carey ha experimentado durante estos años. Sin embargo, tal y como ella está demostrando, parece que ahora está más feliz que nunca, consciente de su trastorno y tratándolo con naturalidad.