Cesár Sampson - Nobody But You [Eurovisión 2018]

Austria presentó Nobody but you como canción candidata para Eurovisión 2018. El cantante, compositor y modelo Cesár Sampson es el intérprete de este tema de soul pop contemporáneo con elementos gospel.

Se trata de una canción de desamor, algo desgarradora y épica que Cesár defenderá en Lisboa con su portentosa voz.

No será la primera vez que Cesár se suba a un escenario eurovisivo. Ya lo hizo en 2016 y 2017 como corista de varias propuestas búlgaras.