Nuevo tema viral al estilo del ‘Claro que sí, guapi’, ¿plagio a Las Bistecs?

Parece que tenemos nueva canción viral en la publicidad. Danone ha lanzado Mmmh! Date un like ❤️, un tema muy pegadizo que bien podría ser un digno sucesor al Claro que sí, guapi.

Lo podría ser de no tratarse de una copia a la canción Señoras Bien de Las Bistecs. Realmente, al escuchar este tema es inevitable no acordase del hit del dúo electro-disgusting.

El vídeo de Mmmh! Date un like ❤️ es obra de CANADÁ, productora que ya ha trabajado con artistas millenials como C. Tangana o Bad Gyal. Por ello, no sería del todo raro pensar que Las Bistecs sí que supiesen algo sobre la existencia de este tema.

El mensaje de la canción es incendiario total. El tema ironiza sobre un asunto de actualidad: la obsesión por los likes en las redes sociales.

Un tema muy pegadizo, sarcástico y lleno de humor que está claro que va a sonar mucho. ¿Digno sucedáneo, a nivel publicitario, de Claro que sí, guapo? El tiempo lo dirá.