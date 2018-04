“Somos el típico grupo pesado que va a estar en muchos festivales este año”

En primera persona el grupo del hermano de Leiva nos cuenta cómo es su último viaje.

Y sí, van a estar en muchos festivales durante este verano, así que no tendrás excusa para no verlos en directo. Y debes hacerlo, ya que Sidecars tiene uno de los mejores directos que he visto nunca.

Están disfrutando de un momento de levitación con diversos ‘sold out’ en sus conciertos, y un público entregado que no para de cantar sus canciones, las de un disco en el que le hablan al desamor.

Juancho es el sufridor de la historia de amor de este disco, un viaje a través del desenfreno inicial pasando por las dudas y un final un poco agridulce que se resume en Cuestión de Gravedad, el quinto trabajo de la banda.