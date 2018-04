Find Your Festival, la web que encuentra tu festival ideal

Admítelo. Llega el momento de elegir a qué festival vas a ir este verano y no tienes ni idea de cuál de todos seleccionar. ¡Se acabaron tus problemas, my friend!

De repente, cuando nadie lo esperaba, ha aparecido una página web que se encarga de elegir el festival por ti. Ésta es Find Your Festival. Lo único que tienes que hacer es registrarte con tu cuenta de Spotify o Ents24 Tickets para que la plataforma pueda analizar tus gustos musicales.

En caso de no querer compartir tu perfil con la web, existe la opción de introducir tu nombre, sexo, edad y tus artistas favoritos.

/ Getty Images

Una vez que has rellenado el formulario o iniciado sesión con Spotify o Ents24 Tickets, esta aplicación te deleita con una lista de festivales a los que te encantaría asistir y en los que actuarán tus artistas favoritos. ¿No es maravilloso?

Además, si pinchas en el evento que desees, aparece un mapa indicando el lugar donde se celebrará junto a la fecha y toda la información necesaria, junto al enlace de la compra de entradas.

/ Getty Images

Ahora que has descubierto América, corre a dar una solución a tus problemas sabiendo cuáles son los festivales que no puedes perderte este año. Go!