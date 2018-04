¿Tu inteligencia está dentro de la media? Compruébalo con este test

Estamos preocupados porque hemos conocido que en 2017 en nuestro país había un millón de ninis entre los 16 y los 29 años. Es decir, un millón de personas que no querían ni estudiar, ni trabajar ni ná de ná.

En Anda Ya estamos seguros de que algo falla. Cierto es que hay algunos que disfrutan sin dar un palo al agua pero en general no es así, hombre ya. Así que para demostrar que tú no eres un nini te invitamos a hacer este test de cultura general. Si no aciertas la mayoría igual tendrías que mirártelo porque una paguita podrían darte. Good luck.