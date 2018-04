Así serán las 4 fases de ‘Factor X’

FASE 1: AUDICIONES.

Por el casting de Factor X han pasado más de 7.000 personas de las cuales han sido las elegidas 300 para audicionar ante el jurado compuesto, como ya sabes, por Xavi Martínez, Laura Pausini, Risto Mejide y Fernando Montesinos. En dos minutos deben mostrar su factor x y recibir, al menos, el voto de tres miembros del jurado para pasar a la siguiente fase. Se escogerán a 48 artistas (12 por cada categoría).

Aquí veremos de todo, tanto talento vocal como escénico o simplemente artistas que te van a encantar y no sabes por qué, pero de los que te llega ese factor que busca el jurado.

FASE 2: LAS SILLAS

La segunda fase es una de las más emocionantes del programa. Se le asignará a cada juez las diferentes categorías: categoría femenina (-25 años), categoría masculina (-25 años), mayores de 25 y grupos. Cada juez escuchará a los 12 candidatos e irá dando uno por uno un asiento en una de las cinco sillas disponibles. Pero ojo, el sentarse el primero no asegura la plaza porque cualquier artista que lo haga mejor, podrá arrebatarle la silla.

El jurado estará en un aprieto porque reducir a menos de la mitad a sus candidatos no es tarea fácil. Nada está decidido hasta el último momento y solo los 5 que permanezcan sentados tras la última actuación pasarán a la siguiente fase. Como dicen en mi pueblo, hasta que no canta la gorda, no acaba la ópera.

FASE 3: LA DECISIÓN FINAL

En esta fase te preguntarás por qué estás tan enganchado a Factor X. Quizás es la música, las historias detrás de ella, las lágrimas que has soltado viendo a ese cantante que transmite más que ninguno o las risas que te echaste con esa pareja de freakies.

Pero la decisión final es tan importante que los jueces se verán acompañados de cuatro artistas consagrados en el panorama musical. Su misión es ayudar a los jueces a tomar la decisión de elegir a los tres mejores de cada categoría.

India Martínez aconsejará a Risto Mejide, el cantante mexicano Carlos Rivera a Laura Pausini, el vocalista de Dvicio Andrés Ceballos ayudará a Fernando Montesinos y, por su parte, Xavi Martínez será aconsejado por Jorge Ruiz, líder de Maldita Nerea.

FASE 4: FACTOR X LIVE

En la cuarta fase comienza la competición entre los jueces, quienes aconsejarán a sus candidatos para que hagan la mejor actuación posible. Los concursantes deben poner en práctica todo lo aprendido y sacar su talento en unas galas en directo donde la audiencia votará a sus favoritos. El objetivo es conseguir una plaza en la gran final, alzarse con la ansiada victoria y firmar su primer contrato discográfico con Sony Music.