Odina, la frágil voz capaz de curarte las heridas

Hasta ahora te había hablado del ciclo New Blood como una plataforma que te presenta antes que nadie a los talentos emergentes internacionales más prometedores del momento. La idea de la promotora Mercury Wheels es anticiparse y darte la oportunidad de ver en sus primeros pasos a artistas que podrían llegar a tener la exposición de estrellas actuales como Adele o Ed Sheeran, que también comenzaron siendo interesantes promesas.

Odina es la primera artista nacional que se suma a este cartel que aún tiene pendientes los conciertos de Freya Ridings, Tender, Island y Bryde. Y desde luego su delicadeza y su encanto artístico están a la altura de cualquier escena internacional. Es lo que uno descubre cuando escucha la sensibilidad de canciones como “Love Will Tear Us Apart” o “Nothing Makes Sense”, que le han conseguido a esta joven artista casi 300.000 oyentes mensuales en plataformas de streaming, en su mayoría procedentes de países como Inglaterra o Canadá.

Esta proyección internacional crece a medida que Odina sigue sumando millones de reproducciones en streaming, lo que ha hecho que su carrera empiece a despegar y a estas alturas esté lejos de aquellas grabaciones y composiciones que hacía en su pequeña habitación de Londres.

Estas primeras canciones que le conocemos a la artista tienen mucho de introspección, de ponerse cara a cara con emociones que a veces duelen, y otras tantas alivian. Desde luego es un viaje que no deja indiferente.

¿Quieres comprobar por qué es tan especial su música? Lo tienes fácil, solo debes venirte a ver a Odina en directo este domingo 15 de abril en el Costello Club de Madrid.

tickets 15 Apr Madrid Costello Club

La expectación y los pequeños hitos que esta barcelonesa ha ido consiguiendo en apenas año y medio son un fiel reflejo de una artista que tiene mucho que contar y ofrecer. Su forma de contar historias llenas de un equilibrio entre fragilidad aparente y un poderío creativo, la convertirán en una digna continuista dle camino emprendido por artistas como Bon Iver o Laura Marling. Todo un mérito para la diversidad cada vez más importante y visible dentro de la música española.