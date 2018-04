Freya Ridings se te mete en el alma con "Lost Without You"

Llevo insistiéndote con Freya Ridings desde que se anunció su primer concierto en España dentro del ciclo New Blood, que busca descubrirte antes que nadie a las futuras grandes estrellas de la música.

Si me hiciste caso y la escuchaste, probablemente la verás este jueves en directo en el Costello Club de Madrid. Si aún no lo has hecho, te regalo este vídeo que Freya grabó en exclusiva para LOS40 Trending tocando a la guitarra su primer gran éxito, una balada íntima titulada "Lost Without You".

tickets 12 abr Madrid Costello Club

A sus 23 años, Freya hace gala de una de las voces más especiales que escucharás en mucho tiempo -en un equilibrio muy especial entre el susurro y el poderío que puede llegar a recordar a Adele-. Así lo está comprobando medio mundo a medida que ella se enfrenta, con la única compañía del teclado, al público de países como Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia o Irlanda, en donde se ha pasado las últimas semanas antes de llegar a Madrid.

Te recomiendo mucho verla, esperando que solo sea la primera de muchas visitas a España. Si no llegas a tiempo a verla en ese primer concierto, te recomiendo descubrir sus dos primeros discos, grabados en directo en la impresionante Iglesia de St. Pancras y en la popular Sala Omeara, ambos en Londres.