Irene Junquera, después de Rayden llega Pablo Puyol

Irene Junquera, sin quererlo sin beberlo, se ha convertido en un personaje mediático que despierta interés más allá de su trabajo como periodista. Desde luego, últimamente, sus conquistas sentimentales han pasado a un primer plano, debe ser que compartir programa de amor con Risto Mejide (All you need is love…o no) despertó ese interés en el público (…o no).

El caso es que después de cuatro años de estabilidad con el campeón olímpico, Cristian Toro, su vida sentimental no parece haber encontrado algo duradero.

Se comentó su fugaz relación con el rapero y poeta Rayden que no duró más allá de unos meses y desde principios de año parece que ha vuelto a ilusionarse con un actor y cantante (a ratos) diez años mayor que ella: Pablo Puyol.

Según la revista Cuore la pareja se conoció en 2015 cuando él acudió como invitado al programa Zapeando en el que ella colaboraba. Ahí comenzó una amistad que parece haber evolucionado a algo más.

Desde luego, no ha habido confirmación ni la pareja ha publicado fotografías juntos pero hay pistas que nos llevan a afirmar que algo se está cociendo:

#Ibiza. Parece que han pasado unos días juntos en Ibiza. Hay fotografías de los dos por separado en el mismo lugar, a la misma hora.

#La revista Hola! asegura que se les ha visto besarse por la calle Barquillo de Madrid.

#Ella publicaba una foto en Guadalajara horas después de que él representara allí El intercambio en el Teatro Buero Vallejo.

#Aunque no han publicado ninguna foto de pareja, sí las hay grupales en las que se ve que han compartido actividades.

#Han pasado la Semana Santa en Málaga, no sabemos si conociendo a la familia del actor.

El caso es que todo apunta a que van a vivir su primera primavera compartiendo pasiones como la que sientes por los animales, el deporte o la comida vegana. Aunque ella no esté por la labor de confirmar nada.

Ha asistido a la presentación del libro de su amiga Laura Escanes y ha asegurado que, “Pablo y yo somos amigos desde hace tiempo, vais a ver miles de fotos, seguro, porque somos amigos desde hace tiempo, pero enamorada... No he hablado nunca y no lo voy a hacer ahora”.