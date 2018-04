Alice Merton: “No Roots me ha abierto muchas puertas en la industria musical”

La cantante y compositora Alice Merton visitó por primera vez España de la mano de LOS40. La artífice de No Roots, uno de los éxitos de la temporada, actuó en la Sala El Sol dentro del serial de conciertos LOS40 Stage y tuvimos la oportunidad de charlar con ella.

Tony Aguilar fue el encargado de entrevistarla y presentar el evento. "Nunca he estado en España, no sé por qué, pero por fin he estado y tengo que volver", contaba Merton a Tony en esta entrevista íntima sobre el escenario de la mítica sala madrileña.

La cantante ha vivido en 12 ciudades de 4 países diferentes, una auténtica locura que plasma en No Roots, de manera que la música se ha convertido realmente en su casa. Una casa itinerante convertida en gira que define así: "Ha sido un viaje salvaje, loco, pero divertido a la vez".

"Estoy muy contenta de que la primera canción haya ido tan bien. Es un billete a otros sitios, me ha abierto muchas puertas en la industria musical", admite la cantante, que también ha tenido "que renunciar a las horas de sueño".

Su carrera musical comenzó a los 5 años, tocando el piano clásico. A los 9 cantaba y con 17 ya tenía un puñado de composiciones propias, como relata a Tony Aguilar.

Ah, y por si te lo preguntabas, su banda de cabecera es The killers. ¡Me encanta!