Beatriz Luengo nos muestra cuerpo y alma en su nuevo disco

Beatriz Luengo lleva seis años sin publicar nuevo disco pero eso será historia a partir del 18 de mayo cuando publique su cuarto álbum: Cuerpo y alma. Un disco que recoge la dualidad de una artista con una sensibilidad especial.

“Cuerpo: Temas compuestos desde los beats. Mi necesidad de movimiento”, explica, “Alma: Temas que nacen de los instrumentos orgánicos (en este caso guitarra y piano). Mi necesidad de vaciar el alma”.

Y todo eso queda reflejado en 16 canciones que ha ido gestando en los últimos cuatro, cinco años, con la ayuda de muchos colegas de profesión, esos a los que muchas veces les ha dado sus canciones.

“Como compositora he vivido un constante ejercicio de composición en los dos mundos escribiendo temas para artistas CUERPO Y ALMA: de repente Daddy Yankee y a los dos días Rubén Blades, Ozuna y esa misma tarde sesión con Ha*Ash, Wisin y al poco Diego Torres... Todo este proceso de creación tan diferente para mí cuando la canción nace del beat o de la guitarra son la semilla de este álbum”, aclara.

Ya conocemos la portada y el título y también podemos adelantar el nombre de los artistas que han cantado con ella. Compatriotas como Alejandro Sanz, Mala Rodríguez, Brisa Fenoy o Blas Cantó. Y colegas del otro lado del charco donde ella ha pasado tanto tiempo como Abel Pintos, Carlos Rivera, Reik, Cristian Castro, Orishas y Manuel Medrano.

“Son muchos años, muchas canciones guardadas que saqué de álbumes importantes para otros con la única finalidad de un día apostar por mí. Hoy tengo la dicha que algunos de esos artistas han cantado esos temas conmigo en este disco”, comenta.

“Algunas veces me preguntan empezando la frase: Como cantautora...? Y quisiera rectificar y decir que más que cantautora me siento una contadora de historias que preparó su voz como el que cuida su instrumento artesanalmente. He trabajado mi voz estos últimos años para ser mi mejor altavoz”, asegura. Y estamos deseando escucharla porque Beatriz Luengo es verdad, es pasión y es amor por la música.