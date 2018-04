Las canciones que escuchaste alguna vez pero no recordabas su nombre

¿Recuerdas aquella canción que te encantó y que aparecía en los créditos de una película? Desgraciadamente para ti, no pudiste anotarla porque no tenías ni idea de su título.

Pues hoy estás de suerte, porque hemos recopilado una playlist de canciones que alguna vez escuchaste pero no sabías su nombre. Y quién sabe, quizás esa canción está incluida en esta lista.

Cuando Shazam no existía y no tenías los medios para conocer las canciones que sonaban y tanto te habían cautivado, tenías que conformarte con anotar algunos de sus versos para buscarlos posteriormente. (Lalalala wake up wake up lalalala parrrrapapapa).

Pero si aún no hemos solucionado tu problema porque la canción que tanto buscabas no está en esta lista, explícanos cómo sonaba y la encontraremos. ¡Adelante!