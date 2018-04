La música tomas las calles Episodio 3: La Habana

Hace medio año empezamos una serie de reportajes musicales sobre videoclips grabados en plena calle que han ayudado a millones de personas a conocer al dedillo ciudades sin moverse del sofá.

Empezamos nuestro viaje en octubre de 2017 con el primer episodio en Londres. Tardamos tres meses en llegar hasta Nueva York para la segunda entrega. Y tres meses después volvemos a coger el avión para embarcarnos con rumbo a La Habana.

La importancia de la música latina en estos momentos está convirtiendo la capital cubana en escenario frecuente de videoclips.

Pero no sólo artistas que cantan en castellano (o español, si lo preferís) han convertido La Habana en escenario de sus rodajes.

¡Dale al play!

Álvaro Soler

El joven solista ha encontrado un filón a la hora de rodar en Cuba. Sofía, Animal y su más reciente La cintura han sido filmados en La Habana. En Sofía se ven algunos lugares de la capital como la cúpula del Capitolio, el edificio Aguila y Dragones o el Museo de la Revolución. En Animal se intuye el Hotel Habana Libre, la iglesia del Sagrado Corazón y algunos rascacielos de El Vedado. Y en La cintura, el protagonismo se lo lleva el frontón Jai Alai en pleno centro y el paseo del Malecón.

La cintura, es su más reciente vídeo en La Habana

Los del Río

La nueva versión de La Macarena, llamada Más Macarena, tiene como escenario principal la fachada del Gran Teatro de La Habana. Y por supuesto no podía faltar el mítico Malecón.

Vaya combinación GdZ + Los del Río

Clean Bandit y Sharna Bass

Extraordinary fue la canción que Clean Bandit grabó con Sharna Bass en varias localizaciones de Cuba entre las que figuran el Paseo del Prado (Paseo de Martí) de La Habana o la Avenida 23 cerca de la Heladería Coppelia

Envidiamos su viaje por Cuba

Enrique Iglesias

Enrique Iglesias, como Álvaro Soler, ha repetido en varias ocasiones grabación de videoclip en La Habana. Bailando tuvo algunas localizaciones y la participación estelar del cuerpo de baile de la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba. En Súbeme la radio colocó un autobús en pleno centro de La Habana y no dudó en subirse a las azoteas de La Habana Vieja para algunos de los planos más espectaculares.

Enrique Iglesias no tiene vértigo

Gente de Zona

Probablemente pocos artistas hayan hecho tanta promoción turística de La Habana como Gente de Zona. Ya les vimos antes con Los del Río pero antes ya lo habían petado con La gozadera, su macroéxito junto a Marc Anthony grabado en calles como Cuarteles o Empedrado, lugar de la mítica Bodeguita del Medio. ¡Ay el arroz con habichuelas!

Miami me lo confirmó

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz cantó Mi soledad y yo sobre las imágenes del paseo del Malecón pero no parece que el solista madrileño pusiera un pie en la capital cubana para rodar aquel vídeo. Al fin y al cabo la canción era una especie de carta cantada entre dos amantes separados de Madrid y La Habana, en este caso.

¡Qué jóvenes éramos!

Jess Glyne

Los alrededores del Hotel Sevilla, junto al Paseo de Martí (entre otros lugares) sirvieron como escenario para el rodaje de Ain't got far to go de Jess Glyne. Si después de este viaje musical por La Habana (y eso que hay muchos espectaculares rincones, como la plaza de la revolución, el memorial José Martí o la catedral, que no han aparecido) no te apetece ir, ¡no sabes lo que te estás perdiendo!