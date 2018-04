Zayn - Let me [2018]

Zayn Malik nos tenía en ascuas y lo sigue haciendo. Un buen día decidió resetear su Instagram para poner el contador a cero de cara al lanzamiento de su nuevo trabajo. Nos fue adelantando algún fragmento y ahora ya podemos verlo íntegro.

Se llama Let me y es el tercer single que ha publicado tras su álbum debut y que, todo apunta a que formen parte de su próximo trabajo que tanta expectación ha levantado y sobre el que todavía no hay ningún detalle en concreto.

Las últimas semanas su vida personal ha sido un terremoto tras el anuncio de su ruptura con Gigi Hadid. Eso, unido a los selfies con aspecto inquietante que le dió por publicar en los últimos tiempos, hacía pensar que podía contarlo todo en alguna de sus próximas canciones.

Está claro que no va a ser en esta. "Bebé déjame ser tu hombre, para que pueda amarte", canta. "Y si me dejas ser tu hombre, entonces me ocuparé de ti, por el resto de mi vida, por el resto de los tuyos, para el resto de nosotros ". No parece que sean versos dedicados a la modelo.

Zayn ha sorprendido con su nueva canción y con su faceta interpretativa porque el vídeo es una auténtica película que va a ir dosificando en capítulos. En el primero vemos que predomina la acción. Meterse con mafiosos nunca es una buena idea y menos si hay una mujer por medio.

Vemos a un Zayn más actor que cantante y con buenas dotes para las artes marciales, ¿habrá encontrado una nueva pasión?

Lo que nos queda claro es que ya grabado toda la historia porque el pelo rubio que habíamos visto en uno de esos fragmentos adelantados, no aparece en esta primera parte, así que, habrá que esperar para comprobar si nos va a hacer sufrir mucho o no para conocer el final.

Porque en su música todo está hilado y buena prueba es la canción que suena de fondo cuando Zayn entra en escena en este nuevo vídeo, ¿a que te suena? Es su single junto a Sia, Dusk till down.