Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, Casper, Nio García, Darell - Te Boté (Remix) [2018]

Lo que es la canción origianl de Nio García y Casper se ha convertido en una combinación explosiva formada por estos dos artistas junto a Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna y Darell. El remix de Te Boté llega a Youtube con una duración de siete minutos y con casi tres millones de visualizaciones.

En esta pieza audiovisual, publicada por Flow La Movie, destacan los colores que aparecen en cada uno de los escenarios protagonizados por los artistas incluidos en este tema.

Mañana mi gente Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 10 Abr, 2018 a las 6:44 PDT

Muchos de los momentos que aparecen en el videoclip también están protagonizados por chicas, las cuales parecen tener un vínculo muy especial con los protagonistas de este remix.

Si aún no le has echado un ojo... Go!