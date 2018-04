Tu Xbox One rejuvenece 15 años

Si eres un gamer nostálgico y has conservado en tu colección de juegos los títulos de tu Xbox original o de tu Xbox 360 aunque tu consola ya no funcione, estás de enhorabuena.

Microsoft ha anunciado un nuevo pack de juegos retrocompatibles con Xbox One y que afectan a sus dos anteriores plataformas.

De golpe y porrazo tu consola ha rejuvenecido 15 años. Y no es algo puntual: habrá más novedades que incluir junto al ya largo listado de juegos que ya puedes disfrutar.

Entre los juegos de la primera Xbox que vas a poder meter en tu Xbox One figuran Blinx: The Time Sweeper, Breakdown, Conker: Live & Reloaded, The Elder Scrolls 3: Morrowind, Hunter: The Reckoning, Jade Empire, Panzer Dragoon Orta y SSX 3 (que se unen a los previamente anunciados SGrabbed by the Ghoulies, Ninja Gaiden Black, Psychonauts y Star Wars: Caballeros de la Antigua República).



Por su parte, títulos de Xbox 360 como Destroy All Humans!, Full Spectrum Warrior, Mercenaries: Playground of Destruction, MX Unleashed, Panzer Elite Action: Fields of Glory, Star Wars: Battlefront, Star Wars: Battlefront 2, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars: Jedi Starfighter, Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, Star Wars: Republic Commando también serán jugables en tu Xbox One.

Los primeros estarán disponibles desde el 17 de abril mientras que para los de 360 tendremos que esperar hasta el 26 del mismo mes.

Este año Papá Noel se ha adelantado...