Justin Bieber vuelve a las andadas: manotazo por un selfie

Hacía algún tiempo que Justin Bieber no protagonizaba una noticia de corte negativo de este estilo (quizá desde su puñetazo en Barcelona).

Pero el solista canadiense parece que ha vuelto a las andadas pegándole un manotazo a un chico cuando se disponía a sacarse un selfie.

Fruto del golpe el teléfono cayó al suelo. Testigos de lo que sucedió aseguran que este chico se acercó a Justin Bieber con una camiseta de la selección argentina que le regaló al intérprete.

Parece ser que Justin Bieber no tenía el día o algo de lo que no nos hemos enterado pasó porque la reacción al regalo del músico fue tirarle el móvil y decirle que si quería que le devolviera la camiseta.

El vídeo dura apenas 18 segundos y en él se puede apreciar el habitual revuelo que se monta cuando Justin Bieber pisa la calle: gritos, paparazzis, fans corriendo por una foto.

Vemos como el chico le pasa el brazo por el hombro para hacerse la foto y Justin Bieber reacciona soltando la mano y tirando el móvil frente a lo que parece ¿un tanque?.

El joven aseguran que Justin Bieber estaba allí para jugar un partido de fútbol amateur en California: "Escribía mi hermana para decirle que había visto a Justin Bieber y me pidió que le sacara una foto. Así que fui al coche y cogí la camiseta que le regalé pero él no me dijo nada. Poco después le vi que estaba buscando a alguien y pensé que era a mí. Me acerqué y le pedí una foto y ni me contestó. Así que decidí hacerme la foto y fue cuando me rompió el teléfono contra el suelo. Le dije que yo le había regalado la camiseta y me soltó un 'Gracias, ¿quieres que te la devuelva?' dejando claro que no le importaba nada".

Mauro Leonel, que ese es el nombre del chico, asegura que fue respetuoso y que no entiende a quién le acusa de haber provocado a Justin Bieber.

Y lo cierto es que si fuera esta la primera vez que pasa pues quizá tendríamos alguna duda pero la historia del cantante le persigue y parece que otra vez ha vuelto a las andadas.