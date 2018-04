La gira de Camila Cabello ha dejado en su inicio grandes titulares sobre el estreno de dos canciones inéditas: Sangria wine y Scar tissue.

Pero Never be the same Tour no es sólo los nuevos temas que más están dando que hablar en todo el mundo: también es la fuerza y la pasión que la solista cubana está transmitiendo a sus fans.

Hemos recopilado en esta fotogalería las mejores imágenes que nos han dejado sus primeros conciertos.

Echa un vistazo y la espera para sus directos en España (26 y 27 de junio en Barcelona y Madrid, respectivamente) con LOS40 se te hará mucho más llevadera.

Cuéntanos, ¿qué esperas de su show?