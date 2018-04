La llamada que ha hecho llorar a todo el equipo de Anda Ya

En Anda Ya hemos vivido hoy un día muy especial... El cumpleaños de nuestro queridísimo Dani Moreno, El Gallo. El presentador del morning show más escuchado del país desde hace cinco años.

El Gallo se creía que iba a ser un día normal pero... ¡No lo ha sido! Mientras estaba presentando el contenido del programa le hemos troleado un poquito para darle la sorpresa. Dani se ha quedado flipando y ha empezado el show.

El presentador ha recorrido la radio buscando su regalo. Pista tras pista ha llegado al mítico estudio de Los 40, el Paul McCartney, y allí ha encontrado todo el lío. Todo esto ha ocurrido en pleno directo y Dani ha abierto su regalo muy emocionado. Eso sí... Sin saber quién se lo enviaba porque no, nosotros no somos tan generosos no... Je, je.

Cuando El Gallo ha descubierto quién estaba detrás de su regalito, hemos llegado al culmen de la emoción. Había lágrimas en todas las caras... Su hija Paola le ha enviado un audio por sorpresa y su mujer Chelo le ha felicitado en directo.

Y ahí no se queda porque en medio de toda la emoción le han querido felicitar otras dos personas que le tienen mucho cariño... La mismísima Susana Griso, presentadora de televisión ha mandado un audio para Dani... ¡Mira el momentazo!

Otro que ha querido estar presente en el cumple ha sido el crack Pepe Rodriguez, jurado de Masterchef. ¡Dani ha vuelto a quedarse flipado, mira!

Ahora es vuestro turno... ¡A petarle las redes de felicitaciones!