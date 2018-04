Proyecto Rampage, La casa torcida y El buen maestro, los grandes estrenos de la semana

Esta semana llega un gran número de estrenos internacionales. Crímenes desde el Reino Unido, una comedia dramática francesa, Bélgica nos trae una cinta que retrata el horror de la guerra y muchos más films.

Por último, nuestra recomendación de la semana: la última aventura de acción de The Rock, que cambia por primera vez de profesión.

La casa torcida:

Drama que adapta una novela de Agatha Christie, y en la que por supuesto habrá un crimen por resolver. Un hombre morirá el día que su nieta trae a su prometido a casa, hijo de un detective de Scotland Yard.

Desde el Reino Unido llega esta cinta dirigida por Gilles Paquet-Brenner (Lugares oscuros, La llave de Sarah) y protagonizada por Glenn Close (Melanie. The Girl With All the Gifts), Terence Stamp (Big Eyes) y Christina Hendricks (Mad Men).

El buen maestro:

Por una serie de circunstancias, un profesor de un prestigioso instituto de París, se verá trasladado a las afueras de la ciudad, a un centro de enseñanza localizado en una zona mucho más conflictiva.

Francia y el director principiante Olivier Ayache-Vidal nos traen esta comedia dramática en la que podremos ver las interpretaciones de Denis Podalydès (Testigo) y Marie-Julie Baup (Algo celosa).

Alma mater:

Drama que refleja la crueldad de la guerra en una ciudad sitiada, donde una madre de tres hijos tratará de dar seguridad a su familia y amigos. Bombas, francotiradores y ladrones son el día a día de la catastrófica rutina en que se ha convertido sus vidas.

Película realizada en Bélgica, escrita y dirigida por Philippe Van Leeuw (El día en el que Dios se fue de viaje) y que cuenta con las actuaciones de Hiam Abbass (The OA) y Diamand Bou Abboud (Void).

La delgada línea amarilla:

Producción mexicana, con un reparto liderado por Damián Alcázar (El complot mongol) y Joaquín Cosío (Me gusta, pero me asusta) y con escritura y dirección de Celso García (La vida en corto Vol. 1).

Comedia dramática en la que cinco hombres emprenden un viaje en el que tendrán una única misión: pintar la línea divisoria de una carretera a lo largo de más de doscientos kilómetros. Al final del trayecto, descubrirán que sus vidas han cambiado.

Matar a Jesús:

Un joven ve cómo asesinan a su padre y, en la huida, distingue la cara del asesino. Tan dura como la pérdida del padre será ver cómo las autoridades tratan de cerrar el caso sin si quiera realizar esfuerzo alguno por hacer justicia.

Colombia nos trae el film de Laura Mora Ortega (Pablo Escobar, el patrón del mal, Los hombres también lloran), en el que podremos ver actuar a la debutante Natasha Jaramillo y Giovanni Rodríguez (The Florida Project).

Heartstone, corazones de piedra:

Desde Islandia nos llega este drama sobre la homosexualidad y el amor en la adolescencia, en el que dos amigos verán cómo surgen nuevos sentimientos y fuertes emociones entre ellos.

Escrita y dirigida por el novel Guðmundur Arnar Guðmundsson, el film cuenta con actores también principiantes en el cine: Baldur Einarsson y Blær Hinriksson.

Nuestra recomendación:

Proyecto Rampage:

Acción a raudales, monstruos tamaño XXL y un The Rock más en forma que nunca. Esta adaptación del videojuego homónimo nos mantendrá pegados al asiento, mientras presenciamos cómo estos gigantescos animales arrasan Norteamérica.

Brad Peyton (El exterminador, San Andrés) dirige las actuaciones de Dwayne "The Rock" Johnson (Fast & Furious 8) y Jeffrey Dean Morgan (El golpe del siglo).