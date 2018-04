Los besos musicales que nos han hecho perder el norte

¡Feliz Día Internacional del Beso! Si no tienes ningún acompañante al que regalarle una de tus mejores muestras de cariño, no te preocupes. ¿Qué mejor forma de celebrar este día que con la música de esta playlist?

Aunque no lo creas, has recibido muchos, muchísimos besos a lo largo de tu vida. Pero no los que tú te crees, sino los que vienen acompañados de las letras de las canciones.

El Canto del Loco, la banda sonora de tu infancia y adolescencia, te besó locamente con su archiconocido tema Besos. ¿Cuántas veces lo diste todo con la banda de Dani Martín? Creo que no las puedes contar.

Y es que has recibido muchos besos de todos los rinconces de España. Andy y Lucas, Melendi y Pablo Alborán han rozado tus labios a través de las letras de sus canciones.

Pero no solo has recibido besos españoles. Maluma junto a El Indio, Sebastián Yatra con Carlos Vives, Prince Royce, Karol G y Morat han probado tus labios a través del ritmo latino del reggaetón y del folk-pop. ¡Qué románticos!

Y es que tu boca también ha viajado hasta Estados Unidos para entrar en contacto con Katy Perry, Taylor Swift, Ed Sheeran, DNCE, Nicki Minaj y con leyendas como Prince o Elvis Presley. ¡Has triunfado, my friend!

Si pensabas que esos han sido todos los besos que has recibido a lo largo de tu vida estás completamente equivocado. ¿Acaso te ibas a olvidar de One Direction y su Kiss You? ¿Y de David Bisbal siendo un esclavo de tus besos? Están locos por ti y ya no saben cómo decírtelo.

Así que hoy, siendo el Día Internacional del Beso, regálale uno a quien tengas más cerca y, además, comparte estas canciones para ambientar la escena.