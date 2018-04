El regalo de 30 cm que Paz Padilla le dio a su madre

Paz Padilla se ha propuesto una cosa en la vida: cumplir todos los deseos de su madre. La actriz y presentadora se lo ha tomado muy en serio y lo ha demostrado este fin de semana.

Resulta que su madre Lola cumplía 90 años y la familia le preparó un regalito muy especial. Y no te creas que fue un camisón para cuando la abuela se vaya de veraneo a Marbella o una cenita tranquila y relajada en un restaurante, no amigos, no. Paz Padilla va a tope.

Lo que hizo te va a dejar con la boca abierta. Paz contrató a un boys para hacerle un bailecito a la abuela. Como una imagen vale más que mil palabras, solo tienes que ver esta foto para entender lo bien que se lo pasó.

Y es que era ella misma, la abuela Lola, quien había pedido que le llevaran a un boys y claro su hija paz le concedió el maravilloso deseo...



Pero no es la primera vez que Paz le hace un regalito como este... Por lo visto, según cuenta la Revista Semana, recién operada del corazón, Lola recibió una visita muy especial en su casa... Se trataba de un stripper vestido de policía que iba a darle una sorpresita.

Seguro que Lola disfruta mucho pero hombre Paz, igual si la acaban de operar del corazón no es el momento... Pero vamos, que aquí cada uno haga lo que le parezca.