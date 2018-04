Así suena el primer single de Miriam (‘OT 2017’) y BSO de ‘Vis a vis’

Hay unas ganas locas de escuchar nueva música en boca de los concursantes de Operación triunfo y hoy por fin tenemos un adelanto del que será el primer sencillo de Miriam Rodríguez, una de las finalistas del talent musical.

Hace tan solo unas semanas, FOX España retó a la cantante a poner voz a un tema que sirviera de BSO de Vis a vis, la serie carcelaria que volverá el próximo 23 de abril con su tercera temporada.

Miriam aceptó y este mismo lunes hemos escuchado y visto un trozo del videoclip de este sencillo que llevará por título Hay algo en mí.

La canción es un medio tiempo pop con mensaje feminista, que sigue la línea de Lejos de tu piel, la propuesta que Miriam presentó en la preselección de Eurovisión 2018 que organizó Operación triunfo. Por lo tanto, todo parece indicar que la joven gallega enfocará su carrera hacia ese pop más 'malulero'.

"Hay algo en mí surge" de una propuesta que yo recogí con mucha ilusión. Anteriormente ya había compuesto otras canciones, pero en este caso, poder hacer algo tan especial y con lo que me siento tan identificada me llena de alegría. Durante el proceso compositivo me inspire en todas esas mujeres fuertes, anónimas y luchadoras que pasan por momentos difíciles en sus vidas. Surgió con relativa facilidad. En cuanto al videoclip, es increíble poder acompañar a este single con un vídeo tan potente y con el que personalmente estoy satisfecha y agradecida. Ahora simplemente esperar que guste y volver a agradecer una vez más a todas las personas que han ayudado a dar forma a este trabajo tan mío.