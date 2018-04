¡BOOM! 💥 Esta coreografía de FAMA es una de las mejores que has visto nunca

Hace poco m谩s de un mes que la escuela de Fama, a bailar abri贸 sus puertas. Durante estas semanas, los j贸venes han demostrado sus grandes dotes como bailarines y, este domingo, han protagonizado la coreograf铆a m谩s espectacular hasta la fecha.

Si el concurso se inauguraba con un opening que nos dej贸 a todos sin palabras, bailando Un Jard铆n de Delaporte, en esta ocasi贸n ha sido con Feel It Still de Portugal. The Man.

El resultado ha sido incre铆ble: juegos de luces y sombras, blancos y negros, sincronizaci贸n perfecta y una coreograf铆a grupal de Iker Carrera m谩s que aplaudida por todos.

Parece que los chicos han superado ese momento de baj贸n y cansando y han vuelto a darlo todo, demostrando que no hay nada ni nadie que pueda pararlos a la hora de perseguir su sue帽o.