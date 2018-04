Nuestros 5 (+1) favoritos de la primera audición de Factor X

El desembarco de Factor X ha supuesto una revolución en nuestro país tanto en las redes sociales como en las conversaciones de este fin de semana. Todos hemos comentado ese concursante que cantaba con una voz muy personal o nos hemos reído recordando con los amigos esa madre que metía prisa a su hija porque quería ir al baño.

Y como tú, nosotros también hemos hecho nuestra lista de los 5 concursantes que más nos han gustado de esta primera tanda de audiciones de Factor X:

Elena Farga

Rompió el hielo mejor que nadie y dejó muy claro cuál es el nivel de Factor X España. Aunque de primeras parecía que I Will Always Love You no era la mejor canción para cantar con una guitarra, Elena supo hacerse suya la canción y mostrarnos su "x" mejor que nadie.

Noah

Las chicas de Noah arrasan en su audición en #FactorX1 y prometen convertirse en la nueva girlband del momento 💃🏻 pic.twitter.com/F4GIyPDhIr — Factor X 🇪🇸 Fans (@FactorXEspana) 14 de abril de 2018

Nos recuerdan a varias girlbands que han pasado por el mismo proceso que ellas, por Factor X. El jurado se la jugó, y mucho, pero les salió bien el tiro y se encontraron con cinco voces perfectamente empastadas y con bellas armonías.

Andrea, "La loca del ukelele".

Fue una pena que no utilizara su ukelele, pero le dio toda la suerte del mundo. Tras una historia como la suya se merecía que las musas de la música le visitaran la noche del viernes para dejarnos con la boca abierta tras su audición. A sus 17 años ha superado sus miedos y problemas gracias a la música.

Malva

Carlos, Gabri y Alejandro forman Malva, ese grupo millennial con sangre de Pereza, Leiva y Bumbury. Tablas tienen para regalar y más presencia escénica que cualquier aspirante. Ellos pueden ser la boyband del momento gracias a su rollazo, actitud y energía sobre el escenario

Daniela Díaz

Daniela tiene ángel, tiene ese factor x que ves venir desde que se acerca al jurado... y eso que todavía no había cantado, pero ya irradiaba estrellato. Es una artista antes, durante y después de actuar. Y por eso y por su dulzura es otra de nuestras favoritas.

Glitch Gyals

Fueron la sensación de la noche y por eso es nuestro "+1" de hoy. Lapili y Jirafa Rey presentaron una canción propia que, aunque puede parecer algo freaky, tiene un mensaje de fondo muy potente. Los primos consiguieron ser TT durante toda la noche junto con nuestro jurado favorito, Xavi Martínez, quien también ocupó las principales menciones en las redes sociales. La gente hablaba de nuevo himno de España y al día siguiente ya sonaba en muchas de las discotecas y bares de nuestro país.

Glitch Gyals firma el primer éxito viral de #FactorX1 ❌ Lapili y Jirafa Rey convierten CÓMEME EL DONUT en trending topic en España 🍩 pic.twitter.com/FzLOr21DOU — Factor X 🇪🇸 Fans (@FactorXEspana) 13 de abril de 2018

Este solo ha sido el primer capítulo de lo que nos queda por ver. Nosotros estamos deseando que llegue el miércoles para sentarnos a disfrutar de otro viaje como el que propone Factor X España.