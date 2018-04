Beatriz Luengo recurre a una joven de 24 años para que le haga la portada de su nuevo disco

Marta Waterme nació hace 24 años en Barcelona. Su nombre real es Marta Aguayo y tiene claro que el líquido es imprescindible en su vida y no sólo por el apellido sino porque lo ha elegido para sus ilustraciones.

Desde muy pronto tuvo claro que a través del dibujo podía expresarse y desde entonces lo ha estado haciendo. “Utilizo el color y las manchas como forma de expresión multiplicando el potencial emocional de las representaciones, transmitiendo un abanico emocional que es el centro y mi objetivo en cada creación”, explica.

Y precisamente en eso de las emociones coincide con Beatriz Luengo, una artista a la que admiraba y que ahora ha contado con ella y ha dejado en sus manos la portada de su nuevo disco.

Hemos hablado con ella para conocer la historia y lo que ha querido reflejar con su dibujo.

¿Cómo llegas al proyecto de Beatriz Luengo?

Hará cosa de un año, ilustré a Beatriz por primera vez. Su belleza, su arte y su persona siempre me ha atraído, me desprende cercanía y su alma es sincera. Por ese motivo la representé y la incluí en mi trabajo personal. Publiqué la pintura en la red social de Instagram y gracias a ese gesto, ella pudo ver esta ilustración.

Pasó el tiempo y por puro azar ella llegó a mí por la misma vía, en el momento exacto y en el mismo minuto en que buscaba a alguien que representara su gran proyecto Cuerpo y Alma.

Quería a alguien que pudiera ilustrar, de forma personal y artística, su álbum y decidió incluirme. Tras recibir la noticia, me sentí inmensamente afortunada y feliz. He tenido la gran suerte de conocerla y trabajar para alguien que he admirado desde siempre. Una gran suerte.

¿Cuáles fueron las premisas para hacer esta portada?

Beatriz me expresó que quería representar el concepto ‘Cuerpo y Alma’ y a partir de ese momento empezó a fluir en mí la inspiración. Realicé una representación de los mismos, con toda la libertad, ella confió plenamente en mí, sin marcar ni una sola pauta. De mí nació la ilustración.

¿Qué representa la simbología que recoge?

El simbolismo que recoge esta portada es el ‘Cuerpo’ que representa la transparencia, la desnudez. Se ha desnudado con las emociones y los sentimientos al crear este álbum.

El ‘Alma’ es la figura de un pez, un pez en un mar infinito y profundo, el alma es grande, profunda, el mar se limpia, es una sensación constante de limpieza pura. El pez define muy bien lo que ella siente como su alma.

¿Qué fue lo primero que te dijo Beatriz cuando vio la ilustración?

Beatriz, al ver el resultado, se emocionó. Me expresó que no podía haber explicado mejor estos dos conceptos, que he sabido transmitir perfectamente el ‘Cuerpo’ y el ‘Alma’ como ella lo veía en su interior. Fue emocionante crear una ilustración que la representara tanto, y de una forma mágica, reflejar su interno pensamiento al papel.

Has podido escuchar el disco para inspirarte, ¿qué te ha parecido?

Me parece muy especial y diferente que sea un disco de doble concepto. CUERPO son los temas que Beatriz Luengo compone desde los beats dándole protagonismo al 'movimiento' como concepto, ALMA es lo que escribe con los instrumentos orgánicos (guitarra-voz) temas para vaciar el alma, temas profundos en los que se percibe dolor.

Es un álbum que le ha llevado mucho tiempo preparar, con unas letras que muestran los sentimientos más profundos, sentimientos que nacen del corazón y que te transportan, con delicada sensibilidad, a lo más íntimo. Y por otro lado, letras con aire más urbano, con más vibración y dinamismo. Un conjunto de distintas emociones, distintos mundos, recogidos todos en un mismo proyecto. Donde se puede ver a una Beatriz completamente desnuda, seis años cuidando de un disco y tratándolo de manera tan personal y cercana. Esto hará de este álbum algo autentico, las personas podrán conocer a la auténtica Beatriz Luengo, como ella quiere que la vean y como realmente es. Y para mi este disco es una muestra increíble que nos ha entregado, algo realmente único.

Sin la menor duda, es un álbum que os va a fascinar.